Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 22 апреля 2021 года: без резких скачков и 10 новых смертей

Свежая статистика по ковиду в Беларуси: без резких скачков и 10 новых смертей Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Министерство здравоохранения Беларуси обновило данные по заболеваемостью коронавирусом в республике. По официальной информации, опубликованной 22 апреля, всего с начала пандемии в стране зарегистрированы 348 тыс. 486 человек с положительным тестом на COVID-19, из них выздоровели 338 тыс. 927 пациентов.

Прирост за последние сутки составил 1 тыс. 170 новых случаев. По-прежнему менее 10% обработанных тестов дали положительный результат. Выписали из больниц 1 тыс. 307 пациентов, перенесших ковид.

За весь срок распространения инфекции в Беларуси, официально, умерли 2 тыс. 463 пациента с коронавирусом. Исходя из вчерашней статистики, за сутки скончались 10 человек.

Таким образом, скачков в официальной статистике по-прежнему нет. Напомним, по результатам опроса столичной компании, более 1 млн белорусов могло переболеть COVID-19.

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