Авария на водопроводе в Чижовке: названы предварительные причины ЧП

Названы предварительные причины аварии в Чижовке. Фото: pixabay

Специалисты рассматривают две предварительные причины аварии на водопроводе в Минске, из-за которой три района города остались без воды. Об этом сообщили в Мингорисполкоме.

– Предварительных версий две. Это повреждение трубопровода при выполнении строительно-монтажных работ. На строительном объекте, где и произошла авария, проводились земляные работы. Предполагается, что работы могли выполняться без соблюдения регламента. Вторая версия – низкие эксплуатационные характеристики металла (чугуна), приведшие к ускоренному износу трубопровода. Делать выводы преждевременно, сейчас изучаем ситуацию, – рассказал подробности, заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, его цитирует Telegram-канал «Минск. Официально».

По его словам, эксперты изъяли видео с камер торгового центра, расположенного рядом с местом аварии, в настоящее время его изучают для установления причин случившегося.

– Предстоит объективно разобраться в произошедшем, чтобы не допускать таких ситуаций впредь, – добавил Дорохович.

Он также уточнил, что лабораторные исследования воды из пострадавших районов по отдельным адресам показали превышение показателей качества воды по мутности и содержанию железа.

– Мы обратились за помощью в министерство обороны, и оно выделило 18 автоцистерн, за что мы очень благодарны. Всего сегодня в городе задействовано 26 цистерн, которые подвозят питьевую воду в жилые кварталы города. Все социальные объекты, учреждения здравоохранения и образования также обеспечены водой, – сообщил заместитель председателя Мингорисполкома.

В настоящее время активно идет промывка сетей, все силы и средства брошены на то, чтобы как можно скорее восстановить надлежащее питьевое качество воды.

– Аварийным бригадам помогает городское управление МЧС. В 13.00 взяты новые пробы воды, исходя из результатов их лабораторного анализа будет понятно, как долго понадобится выполнять промывку сетей, – заключил Дорохович.

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