Глава БПЦ ответил Северинцу насчет признания бело-красно-белого флага экстремистским и дал совет

Воскресение Христа, 1520-1522. Холст, масло Галерея Санти Назаро Е Целсо, Брешиа. Фото: liveinternet.ru

Предстоятель Белорусской православной церкви ответил на письмо находящегося в тюрьме политика Павла Северинца. Как православный верующий, он обращался к иерарху с просьбой заступиться за бело-красно-белый флаг - чтобы его не признавали экстремистским. Отметим, что с древности Воскресшего Иисуса Христа часто изображали с флагом в руках - красным крестом на белом фоне.

- Мир Вам, Павел Константинович! - начал свое письмо митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси, которое процитировала в Фейсбуке жена политика Ольга Северинец.

Далее, обращаясь к арестованному верующему, глава БПЦ пишет о флаге:

- Его вы называете «бело-красно-белым флагом Христа». Заметим, что флаг, герб и гимн являются символами определенного государства. И у Республики Беларусь есть такие государственные символы. Символами же Христа является его крест и икона.

Далее митрополит Вениамин прокомментировал, почему архиереи имеют на своей мантии бело-красно-белые полоски и отметил, что они служат напоминанием о Пречистой крови Спасителя на белой Плащанице. В то же время такое сочетание цветов «стало использоваться, кроме указанного выше случая, не с религиозной, а с политической целью», отмечает православный иерарх.

- Нельзя согласиться с вами, что бело-красно-белый флаг - «флаг Христа». Христос, Сын Божий и Сын Человеческий, вне политики, пришел всех спасть. Он не имел своего флага, как не имел и «где головы приютить».

Затем глава БПЦ высказал свое мнение относительно того, что необходимо делать, чтобы БЧБ не стали признавать экстремистским - «не использовать его для выражения политических взглядов».

Митрополит Вениамин пожелал Павлу Северинцу, который находится за решеткой с июня 2020 года, «с пользой для души провести время Великого поста».

- Сохраняйте мир и доброту, размышление в своей душе, - посоветовал епископ.

Напомним, петиция против признания бело-красно-белого флага экстремистским набрала боее 100 тыс. подписей