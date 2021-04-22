Украина ввела ограничения на поставку транспорта из Беларуси Фото: Павел МАРТИНЧИК

Украина ввела ограничения на ввоз белорусских МАЗов.Такое решение приняла межведомственная комиссия Украины по вопросам международной торговли.

Ограничения коснутся поставок из Беларуси грузового, строительного, пассажирского и специального автомобильного транспорта.

В частности, чтобы ввезти эту продукцию, придется платить пошлину в размере 35% от таможенной стоимости поставки. Раньше многие виды такого транспорта поставляли в Украину без пошлины.

В межведомственной комиссии добавили, что новые правила торговли начнут действовать через 10 дней. Такие ограничения – это в ответ на создание белорусским правительством «искусственных барьеров в отношении импортируемых из Украины колесных транспортных средств в виде утилизационного сбора и неравных условий участия в государственных закупках, в результате чего затрудняется доступ продукции украинских предприятий на рынок Республики Беларусь».

Эти действия белорусской стороны комиссия назвала недружественными. Украина считает эти белорусские меры нарушением двустороннего соглашения о свободной торговле.

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