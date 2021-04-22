Беларусь
Еще
Беларусь
Еще
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика22 апреля 2021 16:40

Украина ввела ограничения на поставку транспорта из Беларуси

В Киеве назвали это решение ответом на «недружественные действия» соседней страны
Надежда БЕЛЯНСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
Украина ввела ограничения на поставку транспорта из Беларуси

Украина ввела ограничения на поставку транспорта из Беларуси

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Украина ввела ограничения на ввоз белорусских МАЗов.Такое решение приняла межведомственная комиссия Украины по вопросам международной торговли.

Ограничения коснутся поставок из Беларуси грузового, строительного, пассажирского и специального автомобильного транспорта.

В частности, чтобы ввезти эту продукцию, придется платить пошлину в размере 35% от таможенной стоимости поставки. Раньше многие виды такого транспорта поставляли в Украину без пошлины.

В межведомственной комиссии добавили, что новые правила торговли начнут действовать через 10 дней. Такие ограничения – это в ответ на создание белорусским правительством «искусственных барьеров в отношении импортируемых из Украины колесных транспортных средств в виде утилизационного сбора и неравных условий участия в государственных закупках, в результате чего затрудняется доступ продукции украинских предприятий на рынок Республики Беларусь».

Эти действия белорусской стороны комиссия назвала недружественными. Украина считает эти белорусские меры нарушением двустороннего соглашения о свободной торговле.

Читайте также:

На границе с Беларусью Украина ввела дополнительные ограничения

В зоне белорусско-украинской границы вводится что-то наподобие «комендантского часа» (подробности).

Украинские пограничники на границе с Беларусью перешли на усиленный режим несения службы

Однако скоплений войск на этом участке украинской границы нет (подробности).