Опасное яблочное повидло из России продавали в Могилеве. Фото: pixabay

Яблочное повидло с опасными консервантами в составе нашли в продаже в Могилеве. Об этом сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

«При проверке одного из частных предприятий областного центра в продаже было обнаружено яблочное повидло российского производства. Было установлено, что данная продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» по безопасности», – рассказали в инспекции, сообщает БЕЛТА.

Эксперты изучили это повидло и выяснили, что в его составе есть пищевая добавка (сорбиновая кислота в количестве 0,24 г/кг), это недопустимо для повидла с содержанием сахара более 5 г на 100 г. Фактическое содержание массовой доли сахарозы по результатам испытаний составило 11,3 %.

Госстандарт запретил ввоз и продажу этой продукции на территории Беларуси.

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