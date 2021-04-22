Россиянина приговорили в Беларуси к 17 годам колонии - он вез через границу 59 кг гашиша

Россиянин вез через границу 59 кг гашиша. Фото: sudexpert.gov.by

В белорусских Ошмянах вынесли приговор россиянину, которого еще в феврале 2019 года поймали с крупной партией наркотиков - он пытался перевезти через границу Литвы и Беларуси 59 килограммов гашиша. Россиянина обвинили по двух уголовным статьям - незаконный оборот наркотиков и незаконное их перемещение через границу. 50-летнего гражданина России приговорили к суровому наказанию - 17 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, сообщает пресс-служба Гродненского областного суда.

По материалам дела, в пункте пропуска «Каменный Лог» мужчину задержали после того, как нашли в тайниках его авто брикеты с наркотиком. Сам россиянин утверждал, что везет элитный табак. По выводам следствия, обвиняемый уже давно вступил в интернациональную организованную преступную группу, которая действовала на территории нескольких европейских государств, чтобы доставлять и продавать гашиш в России.