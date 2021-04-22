В МИД России прокомментировали план покушения на Лукашенко. Фото: ТАСС

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали план покушения на президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

- Расследование ведется по линии ФСБ России. И не в нашей компетенции говорить о каких-либо подробностях, тем более предвосхищать это расследование, делать выводы о причастности к планируемому акту гостерроризма властей США – это, конечно же, будет предметом расследование. Но трудно себе представить, чтобы подобного масштаба акции организовывались без ведома спецслужб США. Тем более, что нам известно, как фигурантов данного дела консультировали в западных столицах, - заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

Напомним, что 17 апреля Александр Лукашенко заявил о том, что на него и его детей готовилось покушение.

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