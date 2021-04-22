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Общество22 апреля 2021 17:58

Управление культуры Мингорисполкома не выдало гастрольного удостоверения для спектакля СХТ по роману Саши Филипенко «Бывший сын»

Премьера спектакля состоится в Киеве 19 мая
Инна КОРСАК
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Управление культуры Мингорисполкома не выдало гастрольного удостоверения для спектакля СХТ по роману Саши Филипенко «Бывший сын»

Управление культуры Мингорисполкома не выдало гастрольного удостоверения для спектакля СХТ по роману Саши Филипенко «Бывший сын»

Фото: Инна КОРСАК

Управление культуры Мингорисполкома не выдало гастрольного удостоверения для спектакля Современного художественного театра по роману Саши Филипенко «Бывший сын». Премьера спектакля состоится 19 мая в Киеве.

Заявка на гастрольное удостоверение была подана театром еще в декабре 2020 года. Но оно так и не было получено. Генпрогон актеры репетировали на квартире главного режиссера Владимира Ушакова. Об этом сообщает «Наша нiва» с ссылкой на «Народную Волю».

«Бывший сын» - роман, сюжет которого начинается трагедией, которая произошла на Немиге в 1999 году.

Саша Филипенко – российский писатель белорусского происхождения. Он живет в Москве. Филипенко является одним из самых издаваемых и переводимых современных писателей. Роман «Бывший сын» - книга, которой он завоевал известность.

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