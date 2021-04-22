Управление культуры Мингорисполкома не выдало гастрольного удостоверения для спектакля СХТ по роману Саши Филипенко «Бывший сын» Фото: Инна КОРСАК

Управление культуры Мингорисполкома не выдало гастрольного удостоверения для спектакля Современного художественного театра по роману Саши Филипенко «Бывший сын». Премьера спектакля состоится 19 мая в Киеве.

Заявка на гастрольное удостоверение была подана театром еще в декабре 2020 года. Но оно так и не было получено. Генпрогон актеры репетировали на квартире главного режиссера Владимира Ушакова. Об этом сообщает «Наша нiва» с ссылкой на «Народную Волю».

«Бывший сын» - роман, сюжет которого начинается трагедией, которая произошла на Немиге в 1999 году.

Саша Филипенко – российский писатель белорусского происхождения. Он живет в Москве. Филипенко является одним из самых издаваемых и переводимых современных писателей. Роман «Бывший сын» - книга, которой он завоевал известность.

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