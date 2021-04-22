Как не допустить развития осложнений коронавируса, рассказал доктор Комаровский

Комаровский советует не доводить до дефицита жидкости в организме и своевременно реагировать на повышение температуры при коронавирусе Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал способы, как не допустить развития осложнение при COVID-19.

– Есть способы для этого, которые управляются нами непосредственно. Важнее всего не допустить сгущения крови. То есть не доводить до дефицита жидкости в организме и своевременно реагировать на повышение температуры: много пить, отслеживать параметры температуры и влажности воздуха в помещении, где вы находитесь, и принимать жаропонижающие. Это главное из того, что можно сделать в домашних условиях, чтобы не допустить ситуации, когда человеку потребуется госпитализация, – сказал медик, отвечая на вопросы подписчиков в Telegram-канале.

Он добавил, что есть показания к назначению кортикостероидов, и препаратов, понижающих свертываемость крови. Однако в каждой стране есть протоколы, позволяющие использовать эти препараты.

Недавно медик привился от коронавируса индийской вакциной. Также он призвал подписчиков тоже сделать прививку.

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