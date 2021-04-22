Следственный комитет объявил в розыск Александру Герасименю и Александра Опейкина. Фото: tut.by

Следственный комитет объявил в розыск Александру Герасименю и Александра Опейкина. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале ведомства.

- Следственным комитетом были вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых Александры Герасимени и Александра Опейкина. Их действия были квалифицированы следствием по части 3 статьи 361 Уголовного кодекса – Призывы к совершению действий, которые направлены на причинение вреда нацбезопасности Беларуси, совершенные с использование сети Интернет. Прокурором санкционировано применение к обоим обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Герасименя и Опейкин объявлены в розыск, - написано в сообщении.

В ведомстве добавили, что расследование уголовного дела продолжается.

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