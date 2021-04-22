Видеофакт. В Москве проходит встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина

Лукашенко с Путиным проводят переговоры в Москве. Фото: БелТА

В Москве в Кремле 22 апреля, в четверг, проходит встреча Александра Лукашенко и Владимиром Путиным. Президенты Беларуси и России при встрече обнялись. Видеофрагмент был опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

Напомним, что президента Беларуси Александра Лукашенко в аэропорту встречали как российские, так и белорусские чиновники. Были также заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и посол Беларуси в России Владимир Семашко.

До встречи с Владимиром Путиным Александр Лукашенко пообщался с Семашко.

Президенты Беларуси и России на переговорах планируют обсудить вопросы, которые касаются союзной тематики, а также «совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы».

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