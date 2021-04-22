Лукашенко рассказал Путину, что Беларусь и Россия серьезно двигаются по союзным программам

Встреча Владимира Путина с Александром Лукашенко. Фото: kremlin.ru

Беларусь и Россия серьезно двигаются по союзным программам. Об этом завил Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным 22 апреля в Москве.

– Мы с вами в конце прошлого года начертали программу наших действий. На конец прошлого года и на этот год. Мы дважды встречались в Сочи. Последний раз договорились, что серьезно в Минске поработают наши правительства. Благодарю, Михаил Владимирович приехал. В общем, мы двигаемся серьезно по союзным программам, – заявил Лукашенко Путину, его цитирует Telegram-канал «Пул первого».

Он отметил, что уже около трех десятков программ согласованы на уровне правительства.

– Помните, с карт начинали. Очень серьезные программы. Наверное, 26 или 27 программ мы уже согласовали на уровне правительства. Немного осталось. 2-3 очень серьезные программы экономического характера. В том числе и налогообложение. Так что я с вами согласен. Мы потихонечку двигаемся, но есть на злобу дня вопросы, которые надо усиливать. В том числе и безопасность, и оборона в нашем Союзном Государстве. Хотя справляемся и справимся, – сказал Лукашенко.

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