График работы всех больниц и поликлиник Беларуси в выходные и праздничные дни в мае опубликовал Минздрав Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

График работы всех учреждений здравоохранения Беларуси в выходные и праздничные дни в мае 2021 года обнародовали в Минздраве.

Отметим, что в мае много праздников, однако в этом году почти все праздничные дни выпадают на выходные. В отличие от России или Украины, в Беларуси сильно продлевать праздники не будут.

Больницы будут работать во время майских праздников и выходных по графикам праздничных и выходных дней.

1 мая — по графику работы в праздничный день;

2 мая — по графику выходного дня;

8 мая — по графику работы в субботний день;

9 мая — по графику работы в праздничный день;

10 мая — по графику рабочего дня;

11 мая — по графику работы в праздничный день;

15 мая — по графику работы в субботний день.

Тем временем поликлиники, организации переливания крови, санитарно-эпидемиологические организации, аптеки и организации медицинской техники будут работать 15 мая по графику рабочего дня.

1 мая — по графику работы в праздничный день;

2 мая — по графику выходного дня;

8 мая — по графику работы в субботний день;

9 мая — по графику работы в праздничный день;

10 мая — по графику работы в субботний день;

11 мая — по графику работы в праздничный день;

15 мая — по графику рабочего дня.

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