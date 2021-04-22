График работы всех больниц и поликлиник Беларуси в выходные и праздничные дни в мае опубликовал Минздрав
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
График работы всех учреждений здравоохранения Беларуси в выходные и праздничные дни в мае 2021 года обнародовали в Минздраве.
Отметим, что в мае много праздников, однако в этом году почти все праздничные дни выпадают на выходные. В отличие от России или Украины, в Беларуси сильно продлевать праздники не будут.
Больницы будут работать во время майских праздников и выходных по графикам праздничных и выходных дней.
1 мая — по графику работы в праздничный день;
2 мая — по графику выходного дня;
8 мая — по графику работы в субботний день;
9 мая — по графику работы в праздничный день;
10 мая — по графику рабочего дня;
11 мая — по графику работы в праздничный день;
15 мая — по графику работы в субботний день.
Тем временем поликлиники, организации переливания крови, санитарно-эпидемиологические организации, аптеки и организации медицинской техники будут работать 15 мая по графику рабочего дня.
1 мая — по графику работы в праздничный день;
2 мая — по графику выходного дня;
8 мая — по графику работы в субботний день;
9 мая — по графику работы в праздничный день;
10 мая — по графику работы в субботний день;
11 мая — по графику работы в праздничный день;
15 мая — по графику рабочего дня.
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