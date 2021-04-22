«Это глупость»: Лукашенко высказался о предложениях Украины перенести переговорную площадку по Донбассу

Лукашенко высказался о предложениях Украины перенести переговорную площадку по Донбассу. Фото: пресс-служба Президента России

Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным, которая проходит 22 апреля в Кремле, высказался о предложениях Украины перенести переговорную площадку по Донбассу. Его слова приводит БелТА.

- Ко мне изначально с просьбой об организации переговорной площадки в Беларуси обратился президент Украины еще в те годы Петр Порошенко. Я все взял под козырек. И если сегодня что-то не нравится, то, пожалуйста, можно выбрать другую страну, - заявил президент.

Он добавил, что все это глупость несусветна.

- Как у нас говорят: баба с возу - коню легче. Ради бога. Мы же не особо переживаем, что касается этих заявлений. Они заявили, а потом уже опровергли эти же заявления. Якобы президент отказался даже обсуждать эту проблему. Глупость несусветная. Что тут обсуждать, - подытожил Лукашенко.

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