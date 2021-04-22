Владимир Путин предложил Владимиру Зеленскому встретиться в Москве. Фото: ТАСС

Владимир Путин во время встречи с Александром Лукашенко 22 апреля в Кремле ответил на заявление Зеленского и предложил ему встретиться в Москве в любое время. Об этом сообщает БелТА.

- Что касается предложений президента Украины Владимира Зеленского, то я бы хотел сказать следующее: в последнее время руководством Украины было предпринято много шагов, которые разрушают росийско-украинские отношения. Мы об этом сожалеем. Но если Владимир Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы только это поприветствуем, - сказал Путин.

Президент России добавил, что другой вопрос – что именно будет обсуждаться на встрече.

- Если речь будет идти об обсуждении проблем Донбасса, то тогда, в первую очередь, руководство Украины должно проводить встречи с руководителями республик – ДНР и ЛНР. И только потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в этом случае является Россия, - отметил Путин.

Он заявил, что если же есть необходимость в обсуждении двусторонних отношений, то Владимира Зеленского готовы принять в Москве в любое удобное для него время.

Напомним, что во вторник, 20 апреля, президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину провести переговоры на Донбассе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Внезапная проверка окончена: Россия отводит войска на западной границе.

Эти учения вызвали беспокойство у стран Запада и Украины. (подробности)

Зеленский: Если бы я оказался в такой ситуации, как Лукашенко, то уже через месяц провел бы новые выборы.

Президент Украины также добавил, что пригласил бы на выборы международных наблюдателей, а также всех кандидатов, которые бы хотели принять в них участие. (подробности)