В Мингорисполкоме отказали в проведении акции «Чернобыльский шлях» Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Мингорисполкоме отказали в проведении акции «Чернобыльский шлях». Об этом порталу tut.by сообщил глава партии «Зеленые» Дмитрий Кучук.

В ответе на заявку от организаторов о проведении акции «Чернобыльский шлях» было указано сразу несколько причин: отсутствие договоров с милицией, «скорой помощью», сотрудниками коммунальных служб. Также говорилось о том, что маршрут шествия, который по мнению властей, не соответствует требованиям закона, организаторы озвучили до получения ответа от властей, собственно, как и время сбора участников. Это запрещено законом.

Еще одной из причин стала пандемия коронавируса.

- В целях профилактики и минимизиции распространения острых респираторных инфекций, которые, в том числе, вызваны коронавирусом, исполнение действующих рекомендаций Министерства здравоохранения, считаем нежелательным проведение массовых мероприятий на территории Минска, - написано в ответе.

Как рассказал Дмитрий Кучук, у них был ответ от «скорой». Что касается остальных служб, то на запросы о заключении договоров они так и не ответили.

Напомним, что заявка на проведение акции «Чернобыльский шлях» была подана от организаторов еще 9 апреля.

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