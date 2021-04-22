Фотофакт. В центре Минска демонтировали советский памятник

В центре Минска демонтировали советский памятник. Фото: onliner.by

В центре Минска 22 апреля на бывшей территории завода МПОВТ демонтировали памятник одному из руководителей советского государства Григорию Орджоникидзе. Уже в скором времени на территории появится большой фуд-маркет. Об этом сообщает портал onliner.by.

В 1960 году минскому заводу по производству электронных вычислительных машин было присвоено имя Григория Орджоникидзе. Через несколько лет на территории предприятия установили памятник.

Не так давно территорию завода продали трем частным инвесторам, среди которых числится застройщик «Тапас». Уже в ближайшее время на бывшей территории завода появится большой фуд-маркет: на четырех тысячах квадратных метров будет установлено 18 домиков, сцена, а также места для фуд-траков. Площадка откроется уже летом 2021 году и будет работать круглый год. Данный проект реализуется сетью баров Lidbeer Bar и ОАО «Лидское пиво».

- При проведении строительно-монтажных работ по благоустройству территории, нами было принято решение о демонтаже памятника по причине его аварийного состояния. Скульптура Григория Орджоникидзе была установлена еще в начале 60-х годов прошлого века и за это время смогла прийти в негодность. Продолжение проведения работ по благоустройству территории без демонтажа памятника представляло бы опасность для строителей. Решение о судьбе памятника будет принято в соответствии с законодательством, - рассказали в компании.

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