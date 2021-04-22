Санэпидслужба все еще не рекомендует минчанам из пострадавших районов пить воду из-под крана. Фото: pixabay.com

Специалистами санитарно-эпидемиологической службы Минска был произведен отбор проб питьевой воды на районных насосных станциях и 53 соцобъектах Ленинского, Октябрьского и Заводского районов.

Как сообщили в телеграм-канале Мингорисполкома, воду из-под крана все еще не рекомендуются пить.

- По результатам исследования на нескольких объектах вода не соответствовала нормам по следующим показателям: «мутность» и по содержанию железа. Контроль качества воды в пострадавших районах продолжается. Медики рекомендуют использовать или бутилированную, или привозную воду, - написано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Машины рассекают воду: посмотрите, как затопило минский микрорайон Чижовка.

Вечером 21 апреля затопило минский микрорайон Чижовка. В то же время в некоторых домах пропала вода. (подробности)

В Мингорисполкоме назвали причину нарушения водоснабжения в Октябрьском, Ленинском и Заводском районах.

В пострадавшие районы столицы будут направлены автоцистерны с питьевой водой. (подробности)

Авария на водопроводе в Чижовке: названы предварительные причины ЧП.

В Мингорисполкоме заявили, что делать выводы преждевременно. (подробности)

МАРТ напомнил, куда пожаловаться в случае роста цен на питьевую воду после аварии в Чижовке.

Нарушителям грозит административная ответственность. (подробности)