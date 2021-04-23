В Минске спасатели приехали тушить пожар. Оказалось, дымил чемоданчик фокусника

В этом чемоданчике фокусник хранит свой реквизит. Одна колба разбилась, и из квартиры повалил дым. Фото: МЧС.

Инцидент произошел вечером 22 апреля. Около дома 168 корп.1 по проспекту Независимости в Минске (микрорайон Уручье) заметили скопление спецтехники МЧС. Фото, где около дома стоят несколько пожарных автомобилей и две автолестницы, попали в сеть. Минчане предполагали, что в доме случился серьезный пожар.

По информации МЧС в Твиттере, ничего серьезного в Уручье не произошло – загорелась ветошь в чемодане, из-за этого оказалась задымлена квартира. Через какое-то время в МЧС сообщили, что вызов вообще был ложным и в квартире ничего не горело. В чемодане, как выяснилось, хранился реквизит фокусника.

-В нем была колба с реагентом, которая разбилась. В результате этого произошла химическая реакция с выделением дыма, который ошибочно был принят за дым от пожара, - рассказали в МЧС.

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