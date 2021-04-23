В Солигорске нога мальчика застряла в беговом барабане

В Солигорске мальчик застрял в беговом барабане. Фото: МЧС.

22 апреля спасатели в Солигорске помогли освободиться ребенку, который оказался в ловушке, когда играл на детской площадке около одного из домов по улице Судиловского. Ребенок бегал на вращающемся барабане, оступился, и его нога оказалась зажата металлическими конструкциями.

Для освобождения ребенка пришлось использовать ручной комбинированный аварийно-спасательный инструмент.

Я придерживал мальчика на весу, чтобы снизить давление на зажатую ногу, а старший пожарный Роман Прокопович разжимал конструкцию. Так мы освободили мальчика и передали его медикам для осмотра, – рассказал начальник караула пожарной аварийно-спасательной части №1 г. Солигорска Илья Пархимович.

Медики осмотрели ребенка и установили, что у него ушиб колена. Госпитализация ему не понадобилась.

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