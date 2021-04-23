Военные везут воду жителям тех районов Минска, где ее еще нельзя пить после аварии

Военные подключились к снабжению водой трех районов Минска, которые пострадали от прорыва трубопровода. Фото: Министерство обороны.

Белорусские военные подключились к подвозу воды в три района Минска, которые пострадали от прорыва водопровода и газопровода 21 апреля. После того, как поломку локализовали и водоснабжение возобновили, санэпидслужбы рекомендовали до проведения анализов водопроводной воды не пить ее.

22 апреля стало известно, что анализы внушают опасения. От употребления воды из-под крана по-прежнему рекомендовано воздержаться, в пострадавшие районы продолжают подвозить воду в цистернах.

Военные направили на подвоз воды 16 цистерн из 12 воинских частей.

Питьевую воду и днем, и ночью подвозят 16 военных цистерн. Фото: Министерство обороны.

-Они обеспечивают подвоз более 97 тонн питьевой воды жителям столицы, в школы, детские сады, другие учреждения, - рассказали в ведомстве и заверили, что военные будут возить воду, пока в этом будет необходимость.

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