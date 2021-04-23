С 23 апреля в Беларуси ГАИ начинает рейды: вот кого будут ловить

ГАИ с 23 апреля усилит контроль за мотоциклистами. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Белорусские гаишники усилят контроль за байкерами-нарушителями, сообщает телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Акция «Мотодвижение без нарушения» будет республиканской и пройдет, как в Минске, так и в других городах Беларуси. В рейдах будут также участвовать мотопатрули ГАИ. Поведение мотоциклистов и других водителей, управляющих двухколесным транспортом, будут также отслеживать с помощью скрытого контроля.

Под контроль до конца месяца, с 23 по 30 апреля, подпадают все водители двухколесного транспорта.

- Главной целью мероприятий является предупреждение ДТП по вине мотоциклистов. Но и, конечно, профилактика правонарушений с их участием, - уточнили в пресс-службе.

К слову, в ГАИ констатировали, что в весенне-летний период каждый год нарастает травматизм участников дорожного движения по вине байкеров и других водителей двухколесного транспорта. Только в Минске с начала апреля уже произошло 3 аварии с участием мотоциклистов: два человека травмированы, один погиб. Во всей Беларуси в январе-марте 2021-го зарегистрировано девять аналогичных ДТП, в которых травмированы 10 человек.

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