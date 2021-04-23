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Общество23 апреля 2021 9:38

В МВД рассказали, сколько пьяных водителей можно наловить на белорусских дорогах за 10 дней

В ходе профилактической акции выявили 700 человек, которые сели за руль нетрезвыми
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
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Даже после такой эстетичной порции спиртного за руль садиться не следует.

Даже после такой эстетичной порции спиртного за руль садиться не следует.

Фото: Дарья ПУТЕЙКО

В МВД подвели итоги акции «Трезвый водитель». Ее проводили с 10 по 19 апреля. За эти десять дней правоохранители наловили на белорусских дорогах около 700 человек, которые сели за руль в нетрезвом виде. Всего же с начала года пьяных водителей выявили более 4,5 тысячи. За пьяное вождение всем им предстоит заплатить штрафы, также их ожидает лишение водительских прав.

Кстати, в прошлом году по вине нетрезвых водителей в ДТП погибли 115 человек.

В МВД напомнили об изменениях, введенных в Кодекс об административных нарушениях и УК:

-Максимальный срок лишения права управления транспортным средством увеличен до 8 лет (ранее он составлял 5 лет). Если нарушение ПДД в состоянии опьянения повлекло смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения, водителю грозит от 3 до 8 лет лишения свободы (ранее - от 6 месяцев до 7 лет). За те же действия, повлекшие по неосторожности смерть двух и более человек, предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

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