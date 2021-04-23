В Минске разрешили пить воду: качество воды из-под крана восстановили до нормы

Минчанам разрешили снова использовать воду из-под кранов для питья и готовки. Фото: pixabay.com.

Ранее «Комсомолка» уже писала о серьезной аварии 21 апреля на сетях водоканала из-за чего машины плавали, а к домам и больницам пришлось подвозить воду в цистернах.

На утро пятницы, 23 апреля, подвоз чистой воды все еще требовался по ряду адресов. Так как накануне санслужбы еще не позволяли использовать воду из-под кранов для питья.

Около 10.00 часов в пресс-службе Мингорисполкома в телеграм-канале «Минск. Официально» сообщили о том, что качество водоснабжения восстановлено.

Официально минские власти заявили о том, что качество воды в Заводском, Ленинском и Октябрьском районах столицы стабилизируется. Это подтверждается результатами лабораторных исследований.

- По микробиологическим показателям результаты исследуемых проб также соответствуют показателям безопасности, установленных гигиеническим нормативом, - подчеркнули в пресс-службе.

На основании этого в санитарно-эпидемиологической службе Минска позволили употреблять воду из-под кранов для питьевых целей.

К слову, из-за проблем на водопроводе в Минске прошлым летом, уже осенью 2020-го года даже Генпрокуратура проводила масштабную проверку и выявляла массу нарушений, которые, заявлялось тогда, должны были быть устранены.

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