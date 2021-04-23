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Общество23 апреля 2021 10:20

В Беларуси поймали группу кибермошенников, которые занимались вишингом. Задержали 20 человек

Всего мошенники выманили у людей более 500 тысяч долларов
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
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Их наконец поймали! Белорусские правоохранители задержали группу, которая занималась вишингом.

Их наконец поймали! Белорусские правоохранители задержали группу, которая занималась вишингом.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Беларуси задержали группу мошенников, которые занимались вишингом. Да, это те самые, кто по телефону или в мессенджерах представляется работником банка, специалистом по безопасности или сотрудником правоохранительных органов, выведывает личные данные доверчивых людей, убеждает их взять кредиты, перевести деньги на определенные счета, установить на телефон приложения и так далее.

Задержано 20 человек, рассказал заместитель начальника главного управления противодействию киберпреступности Владимир Зайцев. На их счету десятки обманутых людей. Телефонные аферисты похитили в общей сложности более 500 тысяч долларов.

Скоро появятся подробности того, как правоохранительные органы вычислили и задержали телефонных мошенников. Следите за нашими новостями!

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