МЧС: Ребенок пострадал на рыбалке - мальчик коснулся удочкой проводов ЛЭП

Подросток коснулся проводов, когда забрасывал удочку, он в больнице с сильными ожогами. Фото: МЧС.
Серьезные травмы в Мстисласвском районе на рыбалке получил 16-летний подросток, сообщает пресс-служба УМЧС Могилевской области.
Это произошло днем в четверг, 22 апреля. Около 12.30 часов в МЧС позвонили очевидцы, которые рассказали, что на озере рядом с деревней Гуторовщина от электротока пострадал несовершеннолетний. Подросток забрасывал снасти и случайно коснулся проводов ЛЭП. Мальчик получил сильный удар электротоком, его госпитализировали с ожогами. На фото с места рыбалки, которые опубликовали спасатели, видно, что действительно провода ЛЭП тянутся ровно над озером.
Случай прокомментировали и в Минэнерго, уточнив, что подросток «приблизил удочку на недопустимое расстояние к проводам высоковольтной ЛЭП 110кВ», из-за чего и получил удар электротоком.
В пресс-службе предупредили об опасности рыбалки вблизи высоковольтных линий электропередач и напомнили правила безопасности:
- передвигаясь под проводами нужно загодя сложить удилище, чтобы не приблизиться на недопустимое расстояние к проводам или не коснутся их случайно. А лучше всего - даже и не проходить рядом с ЛЭП;
- необходимо следовать «инструкциям» предупреждающих плакатов о запрете рыбной ловли в зоне высоковольтных линий, не подходить к местам, где указано: «Стой! Напряжение!», «Не влезай! Убьет!» и другим;
- не ловить рыбу во время грозы и т.д.
- Если вы родитель и подарили удочку своему ребенку, то обязательно разъясните ему правила поведения вблизи ЛЭП, расскажите об опасности электротока. Будьте осторожны и берегите свои жизни, - уточнили в Минэнерго.
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