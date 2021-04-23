«Матерился и приставал к людям». Пьяный из Беларуси устроил дебош в аэропорту Вильнюса

В Вильнюсе задержали гражданина Беларуси - он устроил дебош, сойдя с самолета. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Необычайно буйного белоруса задержали в аэропорту Вильнюса. Гражданин Беларуси прилетел из Минска. Он был нетрезв.

В зоне прилета пьяный мужчина матерился, приставал к другим пассажирам, шумел и всячески нарушал общественный порядок. Дебошира пытались успокоить пограничники, но на их увещевания мужчина не реагировал.

36-летнего гражданина Беларуси пришлось сопроводить в изолятор временного содержания, но он и там продолжал кричать, буйствовать и отказывался пройти тест на алкоголь, сообщили в Службе охраны госграницы Литвы. Тогда его передали полиции. По факту инцидента проведут расследование.