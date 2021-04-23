Экс-журналистку БТ и члена Координационного совета Луцкину оставили под стражей еще на два месяца

Ксения Луцкина остается под стражей до 23 июня 2021-го года. Фото: @rada_vision

О том, что бывшей журналистке «Белтелерадиокомпании» и члену КС Ксении Луцкиной продлили срок содержания под стражей, сообщил Interfax.by со ссылкой на информацию Координационного совета.

Луцкиной увеличили содержание под стражей еще на два месяца. Задержали ее 22 декабря 2020-го года в тот момент, когда проходили аресты по «делу Пресс-клуба». Срок задержания бывшей журналистке госТВ продлили до 23 июня 2021-го года.

Напомним, Ксения Луцкина является членом основного состава Координационного совета. Из «Белтелерадиокомпании» она уволилась в августе 2020-го года.

Ей предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов (ч.6 ст.16 и ч.2 ст.243 УК РБ). Правозащитники признали Луцкину политзаключенной.

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