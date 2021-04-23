Песков рассказал, о чем 4 часа говорили Путин и Лукашенко на переговорах в Москве

Путин и Лукашенко обсуждали кооперацию по самым разным отраслям: промышленности, медицине, энергетике. Фото: пресс-служба Кремля.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, как проходили переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в Москве. Во время протокольной части встречи они сделали ряд заявлений, после чего прошло общение за закрытыми дверями.

Приближенный к пресс-службе президента телеграм-канал «Пул Первого» сообщал о том, что встреча Лукашенко и Путина продлилась 3 часа 55 минут. Переговоры закончились поздним вечером, после чего, по информации БелТА, Лукашенко вылетел сразу же обратно в Минск, пробыв в Москве менее суток.

Содержание почти 4-часовой встречи прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает «РИА Новости».

Так по словам Пескова, президенты обсуждали белорусско-российское взаимодействие в экономической области. Основными темами были кооперация в сфере промышленности, а также медотрасли и энергетике.

- Главным образом (обсуждали - Ред.) промышленную кооперацию, сотрудничество в сфере энергетики и медицины, взаимодействие в высокотехнологичных областях, - сообщил представитель Кремля.

Еще Путин с Лукашенко подвели итоги сотрудничества и «сверили часы».

- Подведены итоги работы, проделанной за прошедший период на уровне правительств, а также по линии профильных ведомств, - заявил Песков.

И в заключение уточнил, что во время переговоров Путин и Лукашенко общались также с российским премьером Михаилом Мишустиным и другими членами правительства, как говорится «для сверки часов».

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