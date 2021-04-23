Потерпевших может быть более 1000. В МВД и СК рассказали, как вычислили более 20 телефонных мошенников – это они крали деньги, представляясь банковскими работниками

В Беларуси впервые поймали целую группу злоумышленников, которые занимались вишингом. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Беларуси такого еще не было: поймали группу злоумышленников, занимавшихся вишингом. Да, это те самые телефонные мошенники, которые звонят белорусам в мессенджерах, представляясь работниками банков или сотрудниками правоохранительных органов, выведывают данные карточек или убалтывают жертву так, что она сама переводит деньги на указанные счета.

Подробности беспрецедентного раскрытия рассказали на брифинге заместитель начальника главного управления противодействию киберпреступности МВД Владимир Зайцев и начальник отдела по расследованию преступлений против информационной безопасности и незаконного оборота наркотиков следственного управления УСК по Минску Дмитрий Острейко.

Всего задержанных более20. Это граждане Беларуси, Таджикистана и Грузии. Все жители Минска.

-Сейчас в одно производство соединено боле 100 дел, еще более 30 находится в стадии изучения. Предположительно, их количество может достигнуть тысячи и более,- рассказал Дмитрий Острейко. – Общий ущерб по уже соединенным делам – более миллиона рублей. Размер похищенных сумм – от нескольких десятков рублей до нескольких сотен тысяч долларов.

Собственно, такое крупное дело, когда у жительницы Минска похитили более 200 тысяч долларов, и стало той ниточкой, потянув за которую, правоохранительные органы раскрыли преступную группу.

-Женщине позвонили в мессенджере, представились сотрудниками банка. Для защиты ее денег на карт-счетах предложили поучаствовать в операции по поимке «кротов» внутри банка. Убедили установить на телефон приложение, через которое и завладели деньгами, - рассказывает Владимир Зайцев. – Мы проследили цепочку счетов, по которым прошли деньги, установили личности «дроповодов» и «обвальщиков», установили связь с другими уже возбужденными делами.

«Дроповоды», «дропы» и «обнальщики» - это криминальные специализации. Так называют людей, которые участвуют в выводе и обналичивании украденных денег. Среди задержанных есть и несколько человек, которые непосредственно обзванивали потенциальных жертв.

-Участники группы общались в закрытом чате, ездили на каршеринговых авто. В группе был предусмотрен «карьерный рост», можно было подняться по иерархической лестнице, – рассказал Владимир Зайцев. – Некоторые купили дорогие автомобили, смартфоны последних моделей. Много денег тратили на развлечения, выпивку, ночные клубы. Часть средств изъяли при обысках. У одного из членов группы изъяли $1000 и 5000 белорусских рублей, которыми он завладел в тот же день.

-Количество таких преступлений в последнее время растет. Только в Минске за прошлый год зарегистрировано более 7 700, - говорит Дмитрий Острейко. – Не все пострадавшие обращаются в правоохранительные органы – кто-то стыдится, для кого-то похищенная сумма незначительна, кто-то просто не заметил, что у него похитили деньги.

Правоохранительные органы ищут других участников преступной группы.

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