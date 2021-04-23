Жуткие фото: вот что произошло с Mercedes-Benz после столкновения с лосем на М1

Машина витебчанина ночью на М1 сбила лося. Фото: пресс-служба ГАИ Минской области.

ДТП с диким животным и легковушкой произошло на 386-ом километре трассы М1 ночью 23 апреля. Подробности сообщила пресс-служба ГАИ Минской области.

Авария на трассе Брест-Минск-граница России случилась примерно в 02.00 ночи. В ДТП попал житель Витебска, который ехал со стороны Бреста на легковом «Мерседес-Бенц». Перед машиной внезапно на дорогу выбежал лось, мужчина избежать наезда не смог.

- Водителя с серьезными травмами госпитализировали в реанимацию. Тяжелые травмы и у 28-летнего пассажира, он также в больнице, - сообщили в ГАИ.

На фото, которые опубликовала пресс-служба, можно оценить последствия столкновения иномарки с лосем: крыша и капот всмятку, разбитое лобовое, кровь даже на багажнике.

Mercedes-Benz после столкновения с лосем на ночной "олимпийке". Фото: пресс-служба ГАИ Минской области.

В ГАИ уточняют, что от внезапного появления животного на дороге не застрахован никто: животные внезапно выбегают из леса, останавливаются посреди трассы. Поэтому водителям во время движения вдоль лесополосы всегда надо быть настороже - особенно в темное время суток.

Если на проезжей части или вблизи с дорогой водитель замечает животное, то ему нужно максимально снизить скорость вплоть до остановки и включить аварийку, чтобы привлечь внимание и других участников дорожного движения.

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