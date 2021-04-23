Ждать ли тепла в апреле в Беларуси, рассказали синоптики

В ближайшие дни в Беларуси будет прохладная погода. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В ближайшие дни в Беларуси будет прохладная погода. Об этом сообщили в Белгидромете. Значительное похолодание в республику пришло 23 апреля. Его принес холодный атмосферный фронт, который приблизился к нашим западным границам.

Ощущение холода усиливает еще и порывистый ветер. В некоторых районах 23 апреля ожидается мокрый снег.

Неблагоприятная погода будет и в предстоящие выходные 24 и 25 апреля.

Так, в субботу, 24 апреля, прогнозируются дожди с мокрым снегом. Синоптики объявили желтый уровень опасности из-за ветра.

«В дневные часы 24 апреля (суббота) местами по республике ожидается усиление ветра порывами 15-18 м/с», – говорится в сообщении Белгидромета.

Днем в отдельных районах вероятны грозы. Температура воздуха ночью составит от -3°С до +3°С, максимальная днем будет в пределах от+4°С до +10°С.

25 и 26 апреля республика будет находиться под влиянием фронтальных разделов и холодных неустойчивых воздушных масс, распространяющихся с севера Европы. Будет облачно с прояснениями.

25 апреля ночью местами, днем на большей части территории пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер будет западный, северо-западный порывистый, днем в отдельных районах по северу республики – сильный порывистый. Ночью столбики термометров покажут от -4°С до +1°С, максимальная температура воздух днем составит от +3°С до +9°С.

26 апреля ночью местами, днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер будет западный, северо-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью будет варьироваться от -4°С до +1°С, днем максимально будет от +3°С до +9°С.

Со вторника, 27 апреля, температура воздуха начнется повышаться, но до конца апреля, по предварительным прогнозам, весеннего тепла ждать не стоит.