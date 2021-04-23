Telegram-канал «BYPOL» признали экстремистским в Беларуси. Фото: pixabay

Telegram-канал инициативы BYPOL, созданной бывшими силовиками, признан экстремистским в Беларуси. Такое решение было принято 22 апреля судом Железнодорожного района Гомеля, сообщили в пресс-службе МВД.

Основанием для признания его таким стали материалы проверки областного управления ГУБОПиК МВД.

«Установлено, что в сообществе неоднократно размещались призывы к массовым беспорядкам, публиковались клеветнические материалы о сотрудниках МВД для разжигания социальной вражды, а также распространяются экстремистские материалы, включенные в соответствующий республиканский список», – заявили в МВД.

Там считают также, что большая часть информации в канале «направлена на подрыв авторитета действующей власти и ее представителей».

Теперь за публикацию (репост) информации из указанного интернет-ресурса предусмотрена административная ответственность. Фото: МВД

«Теперь за публикацию (репост) информации из указанного интернет-ресурса предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста», – добавили в МВД.

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Соответствующее решение вынес суд Гродно (подробности).

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В ведомстве добавили, что действия обвиняемых были квалифицированы следствием по части 3 статьи 361 УК – Призывы к совершению действий, которые направлены на причинение вреда нацбезопасности Беларуси (подробности).

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