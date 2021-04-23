Цены отпустят? В Беларуси хотят смягчить ценовое регулирование

В МАРТ считают, что если жесткое регулирование цен отменят, то существенного подорожания не произойдет. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В вопросе ценового регулирования Совмин Беларуси ищет компромиссные варианты и рассматривает возможности смягчения «управления» ценами, информирует БелТА со ссылкой на представителя МАРТ.

По словам Андрея Картуна, замминистра антимонопольного регулирования и торговли, правительство намеревается перейти к либеральным мерам.

Напомним, в феврале 2021-го года в Беларуси было принято постановление (№100 - Прим.), установившее жесткие меры ценового регулирования социально значимых товаров первой необходимости. Документ утвердил меру: с 1 марта цены на определенные товары ежемесячно не должны были подниматься более чем на 0,2 процента.

Однако цены на продовольствие на мировом рынке растут и приблизились к 25 процентам в годовом выражении.

- Мы прогнозировали менее существенный рост. С 2014-го года таких темпов роста цен не было, - заметил представитель МАРТ.

И уточнил, что жесткое регулирование цен было вынужденной мерой. Затем он добавил, что нужно решать и другую важную задачу: обеспечить наличие в магазинах социально значимых товаров, особенно импортируемых.

Поэтому в Беларуси, например, отпустили цену подсолнечного масла, предполагается, что она может вырасти сразу на 15 процентов.

- Разрешили рост (стоимости - Прим.) по подсолнечному маслу, чтобы не остаться без этого товара. Сейчас у нас нет проблем с запасами по этой позиции, - пояснил Картун.

И сейчас в белорусском правительстве, в целом, обсуждают вероятность отмены постановления о жестком ценовом регулировании. Чтобы взамен перейти к более либеральным мерам.

- Думаю, в ближайшее время мы озвучим конкретную дату отмены этого постановления. Будем искать более компромиссные механизмы, - подытожил заместитель главы МАРТ.

И резюмируя, пояснил, что предварительно из-за этого «существенного роста цен не должно произойти».

- Мы будем пристально смотреть за торговлей, чтобы не было злоупотреблений, - заключил Андрей Картун.

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