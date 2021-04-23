«Вам скажут, что весь банк на удаленке». В МВД и СК рассказали, почему люди попадаются на всем известные мошеннические схемы и как этого избежать

Что делать, если вам звонят мошенники? Думать и игнорировать! Фото: Павел МАРТИНЧИК

Более 90 процентов киберпреступлений в Беларуси приходится на фишинг и вишинг. Это мошеннические схемы, когда хищение денег происходит после беседы с «сотрудником банка», которому вы сообщаете реквизиты своей карты или переводите деньги на указанный им счет либо после того, как вы введете свои данные на фишинговом сайте, копирующем какой-либо из существующих ресурсов. 23 апреля МВД и СК сообщили о разоблачении группы, которая занималась вишингом.

Задержанных более двадцати. Это молодые люди, которым от 18 до 32 лет. Двое из них граждане Таджикистана, один гражданин Грузии, остальные – белорусы. Все жители Минска. Эти люди и, возможно, их пока неустановленные подельники, украли с карточек в общей сложности более миллиона рублей.

Заместитель начальника главного управления противодействию киберпреступности МВД Владимир Зайцев и начальник отдела по расследованию преступлений против информационной безопасности и незаконного оборота наркотиков следственного управления УСК по Минску Дмитрий Острейко рассказали, почему белорусы ведутся на уловки мошенников и как этого избежать.

-В большинстве случаев жертвами становятся пенсионеры, как правило, они менее компьютерно грамотны. Но жертвой может стать любой человек. Злоумышленники пробуют разные подходы. Одному достаточно просто сказать, что с его счета кто-то пытается украсть деньги. На другого же подействует история с вовлечением в процесс поимки «нечестного сотрудника банка», - объясняет Владимир Зайцев. – Мошенники всеми способами отговаривают жертву от того, чтобы перезвонить в банк или прийти туда лично. Так, они могут сказать, что весь банк работает на удаленке и человек там все равно никого не найдет.

- Если люди позаботятся о своих сбережениях будут более бдительными не будут поддаваться на уловки, то у злоумышленников не будет получаться, - считает Дмитрий Острейко. – Да, люди знают об определенных способах мошенничества. Но стоит мошенникам немного изменить шаблон, и они поддаются на уловки. К тому же, мошенник может позвонить в такой момент, когда человек находится в стрессовой ситуации, когда он сосредоточен на своих серьезных проблемах или просто физически плохо себя чувствует. В таком состоянии не все могут критически оценивать ситуацию.

Советы от Дмитрия Острейко и Владимира Зайцева:

-Будьте настороже, особенно если звонок идет через мессенджер, даже при отображении на экране банковского логотипа. Лучший способ – сразу же завершить разговор и обратиться в банк лично для проверки информации.

-Не передавайте никому реквизиты карт, логины и пароли, коды и смс-сообщений.

-Не переходите по ссылкам, полученным от неизвестных отправителей или по ссылкам из QR-кодов. Проверяйте адреса сайтов – фишинговая копия может отличаться лишь одиним-двумя символами.

-Если вы все же передали реквизиты злоумышленникам, немедленно обратитесь в банк и заблокируйте счет – уже через несколько минут или даже секунд ваши деньги могут отправиться по цепочке подставных счетов.

-Если вы сменили номер или оператора сотовой связи, не забывайте о привязках интернет-банкинга к абонентскому номеру! Человек, который получит ваш старый номер, может получить доступ к вашему счету путем восстановления пароля.

-Если злоумышленники завладели вашими данными, но ничего не похитили, все равно смените карту, логин и пароль. Ваш счет могут использовать как промежуточный для транзита денег через цепочку счетов.

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