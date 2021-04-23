«Родителям административку!»: в интернете людей разозлило чудесное спасение 13-летней девочки, которую сбил поезд

На переезде школьница выехала на велосипеде прямо под поезд. Фото: pixabay.com.

Под колеса поезда в Светлогорском районе попала 13-летняя девочка. О происшествии на железной дороге, которое произошло 18 апреля, рассказала медиакомпания «Ранак».

Это случилось на железнодорожном переезде Жердь-Останковичи, рядом со Светлогорском. На переезде включился семафор и авто остановились, чтобы пропустить поезд. В этот момент к железнодорожным путям на велосипеде подъехала девочка. У нее были надеты наушники, так что она не услышала приближающуюся электричку, как и не обратила внимание на запрещающий сигнал семафора.

На переезд школьница выехала одновременно с первым вагоном поезда. Поезд зацепил велосипед с девочкой и протащил их несколько метров. Школьнице повезло: она не получила серьезных травм и, в целом, отделалась легким испугом - под колеса электрички ее не затянуло. Как сообщается, пострадавшая девочка, учится в 7 классе одной из сельской школ.

Приближающаяся электричка сбила школьницу-велосипедистку. Фото: стоп-кадр | видео "Ранак"

Момент ЧП попал на камеру видеорегистратора, видео появилось в интернете. Некоторые пользователи порадовались за то, как легко отделалась девочка, мол «помог ангел-хранитель». Но очень многих, наоборот, возмутил этот случай.

Разозленные пользователи прокомментировали: «Почему школота думает, что они бессмертны?!», «С этими наушниками дети (и не только) как будто в другой мир попадают: ничего не слышат и ничего не видят вокруг - полностью отключены от происходящего», «А каково сейчас машинисту этого поезда? Валидол глотать?! А пассажирам, которые могли получить травмы из-за экстренного торможения?!», - написали одни. А другие начали советовать: «Штраф влупить по самые уши, что бы еще долго денег на новый велик не было!», «Родителям административку в 10 базовых».

А что вы скажете об этом происшествии?

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