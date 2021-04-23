Грядут перемены: глава Минздрава Литвы заявил о наступлении времени, когда коронавирус будет считаться обычной болезнью

Глава Минздрава Литвы заявил о наступлении времени, когда коронавирус будет считаться обычной болезнью Фото: Артем КИЛЬКИН

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис заявил, что страна постепенно переходит к новому этапу: COVID-19 будет считаться обычной болезнью, при этом коронавирус изменит привычную жизнь, поскольку вакцинация будет регулярной, а тестирование – обычной рутиной.

– Этап, на котором мы находимся, это та позиция, когда ковид считается такой же болезнью, как и все другие. Тут появится много перемен в лечении, оплате, работе медучреждений и др., – сказал Дулькис, его слова приводит портал Delfi.

По словам чиновника, тестирование станет привычным делом и поможет людям в их повседневной жизни.

– Вакцинация – это не панацея, даже привитые могут переносить вирус. Поэтому важны три аспекта: вакцинация (она в будущем станет сезонной и регулярной), культура постоянного тестирования, и третий момент, который обществу, видимо, будет непросто принять, – соблюдение дистанции и ношение масок. Это будет обычно в жизни даже после вакцинации критической массы населения, – заявил министр.

По поводу «паспорта возможностей» глава литовского Минздрава отметил, что в будущем им смогут пользоваться только привитые и переболевшие люди.

– Похоже, безопасным можно считать только того человека, который привит обеими дозами или переболел. Когда говорят о тестировании, то это компромисс на время переходного периода, попытка дать еще какой-то вариант. В долгосрочной перспективе останется лишь вакцинация и переболевшие люди, – считает он.

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