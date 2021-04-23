В Кремле ответили на вопрос об «одном из самых принципиальных решений» Лукашенко. Фото: Telegram

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, знают ли в Кремле что-нибудь о самом принципиальном за четверть века решении, о котором хочет заявить Александр Лукашенко.

– Мне неизвестно об этом, но, как вы знаете, никаких заявлений пока не было, поэтому здесь мы так же, как и все, не знаем, о чем идет речь, – заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, сообщил ли Лукашенко Путину во время встречи, о чем он намерен заявить, его слова приводит «РИА Новости».

Напомним, что ранее, во время республиканского субботника 17 апреля, президент Беларуси объявил, что намерен рассказать о своем самом принципиальном решении за четверть века нахождения у власти. Правда, никаких деталей он тогда не сообщал.

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