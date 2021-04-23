На вертолете в Минск: как спасали подростка, которого ударило током в Мстиславле

Подростка, которого ударило током в Мстиславле, доставили в Минск. Фото: Минздрав

В Мстиславском раи оне 16-летнего парня ударило током, когда он рыбачил на берегу водоема возле деревни Гуторовщина. Днем 22 апреля подросток шел по берегу и зацепил удочкои высоковольтныи кабель. От электрического разряда на нем загорелась одежда. Это заметили другие рыбаки, оказали парню первую помощь и вызвали медиков, которые впоследствии диагностировали ожоги свыше 70% тела юноши, сообщили в Следственном комитете.

В Министерстве здравоохранения рассказали, как спасали парня: из Мстиславской центральной районной больницы его пришлось транспортировать на вертолете в Республиканский ожоговый центр больницы скорой помощи.

Это все, что осталось от удочки. Фото: СК

Ребенка доставил в столицу вертолет МЧС Ми-8 с медицинским модулем на борту. Сопровождали юного пациента сотрудники скорой медпомощи Минска. В Минздраве добавили, что принято решение о продолжении лечения подростка на республиканском уровне - с учетом тяжести травм.