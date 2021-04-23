Подвоз питьевой воды в цистернах жителям Минска завершился – Минобороны. Фото: pixabay

Питьевую воду в армейских автоцистернах больше не будут подвозить в пострадавшие от аварии на водопроводе районы Минска. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«По состоянию на 14.30 подвоз воды армейскими автоцистернами завершен», – сказано в сообщении министерства.

Там добавили, что 18 автомобилей из 12 воинских частей подвозили минчанам питьевую воду в течение двух дней. Всего было подвезено более 200 тонн воды.

Напомним, что авария на водопроводе в Чижовке произошла 21 апреля, тогда без воды остались три района столицы.

Минздрав 23 апреля сообщил, что во всех пострадавших районах уже можно пить воду из-под крана, она соответствует нормам.

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