Врача минской больницы задержали за поджог «Табакерок» в Боровлянах. Фото: СК

Следственный комитет Беларуси рассказал о задержании врача одной из больниц в Минске. 53-летнего медика подозревают в хулиганстве, а именно - в поджоге киосков «Табакерка».

Инцидент произошел в ночь на 14 апреля - в деревне Боровляны Минского района повредили два табачных киоска. Еще через несколько дней в той же деревне снова произошел поджог. СК возбудил уголовные дела по статье за хулиганство, и подозреваемым стал врач. Это местный житель без криминального прошлого. Медика задержали, с ним работают следователи, продолжили в СК.

По информации ведомства, мужчина признался в поджогах. При обыске дома у врача нашли и изъяли зажигалку, а также мобильный телефон и одежду. С участием подозреваемого уже провели проверку показаний на месте происшествия. По итогам расследования действиям мужчины дадут окончательную правовую оценку, добавили в СК.