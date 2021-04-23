Врач объяснил, кому нельзя принимать парацетамол. Фото: pixabay

Доктор и телеведущий Александр Мясников назвал условия, когда парацетамол может нанести вред здоровью.

В частности, медик уточнил в эфире телеканала «Россия 1», что пациенту нельзя принимать анальгетик при похмелье, потому что это усиливает нагрузку на печень и может привести к ее токсическому поражению.

– Ни при похмелье, ни при сочетании с алкоголем, – подчеркнул доктор.

Кроме того, этот препарат не стоит употреблять людям с такими заболеваниями печени, как: инфекционный гепатит, цирроз печени любого происхождения, стеатогепатоз.

Осторожность нужно проявлять и с дозировкой парацетамола.

– Вы не можете принимать больше, чем три грамма в сутки. Если таблетка шестьсот миллиграммов, то, соответственно, шесть таблеток, если таблетка грамм, то не больше трех таблеток, потому что четыре грамма уже могут вызвать токсическое поражение печени, – добавил медик.

По его словам, парацетамол, который оказывает жаропонижающее действие, есть в составе многих порошковых препаратов для лечения симптомов инфекционно-воспалительных заболеваний, при этом пациенты часто не обращают внимание на это.

Читайте также:

Грядут перемены: глава Минздрава Литвы заявил о наступлении времени, когда коронавирус будет считаться обычной болезнью

По его словам, тестирование станет привычным делом и поможет людям в их повседневной жизни (подробности).

Как не допустить развития осложнений коронавируса, рассказал доктор Комаровский

Он перечилил несколько способов для этого (подробности).

Какое сочетание масок наиболее эффективно для защиты от коронавируса, рассказали ученые

Эксперты проанализировали несколько сочетаний двух масок из разных материалов (подробности).