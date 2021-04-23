Сергея «Хлопотное дельце» вновь задержали в Минске и осудили на 30 суток

Сергей Миронов снова попал за решетку. Фото: скриншот с видео МВД

Автора мема про «хлопотное дельце» Сергея Миронова снова задержала милиция в Минске. Видимо, парню не удалось погонять во всю мощь, и он оказался в числе задержанных за протесты 22 апреля в микрорайоне «Малиновка».

Кроме того, вновь задержали и мать Сергея - 60-летнюю Светлану Чепурко, сообщают правозащитники. Раньше она тоже уже успела побывать в изоляторе - первый раз ей присудили 15 суток ареста, второй - 12 суток за бело-красно-белый флаг в окне.

В этот раз суд решил направить протокол в отношении Светланы на доработку. Она заверила, что не участвовала в акции протеста, а просто шла домой.

А Сергею присудили 30 суток ареста, признав виновным по двум административным статьям - за участие в несанкционированной акции и за неповиновение сотрудникам милиции. По словам парня, в дворовом марше в тот вечер участвовали от 50 до 100 человек. В прошлый раз, осенью 2020 года, он отбывал 15-суточный арест.

По официальному сообщению ГУВД, 22 апреля около 22 часов вечера в милицию стали звонить люди, которые сообщили, что группа граждан в районе проспекта Любимова нарушает общественный порядок.

Прибывшие силовики заметили группу граждан, которые громко выкрикивали лозунги и были обозначены символикой.

- Для выяснения всех обстоятельств 30 человек были доставлены в территориальные РУВД. В ходе разбирательств установлено, что многие из задержанных ранее неоднократно принимали участие в несанкционированных массовых мероприятиях, - отмечается в сообщении. - В отношении задержанных начат административный процесс, их действиям будет дана правовая оценка.