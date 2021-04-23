Экс-президент Украины Кравчук отказался ездить в Минск на переговоры по Донбассу

Экс-президент Украины Кравчук отказался ездить на переговоры по Донбассу в Минск. Фото: скриншот видео 4 канал

Бывший президент Украины, возглавляющий делегацию Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук не поедет больше в Минск на переговоры по урегулированию конфликта на востоке страны. Такое заявление он сделал 23 апреля в эфире «4 канала».

Политик пояснил такое решение тем, что считает, что Беларусь фактически подчинена России.

– Я туда (в Минск – ред.) не поеду, думаю, и делегация туда не поедет, – сказал Кравчук.

Он добавил, что Беларусь подотчетна России, а Лукашенко «является вассалом».

Кравчук считает также, что в настоящее время много стран могут выразить готовность стать переговорной площадкой.

Напомним, что накануне Лукашенко на встрече с Путиным заявил о том, что смена площадки переговоров по урегулированию в Донбассе требует согласия со стороны всех вовлеченных в этот процесс.

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В настоящее время заседания группы проходят в формате видеоконференций (подробности).

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Президент добавил, что «если сегодня что-то не нравится, то можно выбрать другую страну» (подробности).