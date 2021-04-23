Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 23 апреля 2021 года: прирост новых случаев за сутки резко увеличился, смертность осталась на прежнем уровне

За сутки в республике выявлены 1 тысяча 735 пациентов с COVID-19 Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Число новых случаев коронавируса, выявляемых за сутки в Беларуси, резко выросло. Об этом свидетельствуют свежие данные Минздрава.

Так, на 23 апреля, за сутки в республике выявлены 1 тысяча 735 пациентов с COVID-19 (накануне этот показатель был 1 тысяча 170), из больниц выписаны 1 тысяча 733 пациента.

«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 350 тысяч 221 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 340 тысяч 660 пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус», – добавили в Минздраве.

Тем временем статистика смертности уже долгое время не меняется. В Беларусь за минувшие сутки вновь умерли десять пациентов с коронавирусом. За все время распространения инфекции на территории страны умерли 2 тысячи 473 пациента с выявленным COVID-19.

Кроме того, за минувшие сутки в Беларуси провели 18 тысяч 225 тестов, а всего в республике выполнено 5 миллионов 741 тысяча 652 теста.

В Минздраве добавили, что на 23 апреля более 244 тысяч человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, свыше 84, 5 тысяч пациентов прошли полный курс вакцинации.

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