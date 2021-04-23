Названа средняя зарплата в Беларуси в марте: она впервые повысилась с начала года

Названа средняя зарплата в Беларуси в марте Фото: Павел МАРТИНЧИК

Национальный статистический комитет опубликовал официальные данные о номинальной начисленной средней заработной плате работников в Беларуси в марте 2021 года. Она составила 1 тыс. 384,7 рубля, сообщает Белстат. Это заметно выше, чем в два предыдущих месяца.

Напомним, с начала года зарплата падала. В январе номинальная начисленная средняя зарплата была 1 тыс. 290 руб., а в феврале еще меньше - 1 тыс. 277 руб. Однако мартовский уровень зарплаты еще не достиг размера номинальной начисленной средней зарплаты в декабре 2020 года - тогда она равнялась 1 тыс. 474,6 руб.

Напомним также, что номинальная начисленная зарплата - это суммы до вычета подоходных налогов (13%) и обязательных страховых взносов в Фонд соцзащиты (1% из зарплаты). Таким образом, чистыми на руки работники получают меньшие суммы.

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