В Минске 22 апреля за участие в несанкционированном мероприятии задержали 30 человек Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске в четверг, 22 апреля, за участие в несанкционированном мероприятии сотрудники милиции задержали 30 человек. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

- В четверг, 22 апреля, в милицию стали поступать обращения от минчан, которые рассказали, что группа людей в районе проспекта Любимова нарушает общественный порядок. Сотрудники милиции при прибытии на место увидели граждан, которые громко выкрикивали разные лозунги и были обозначены незарегистрированной символикой. Для выяснения обстоятельств 30 человек были доставлены в территориальные РУВД. В ходе разбирательств удалось установить, что многие из задержанных ранее неоднократно принимали участие в несанкционированных массовых мероприятиях, - сообщили в телеграм-канале ГУВД Мингорисполкома.

В ведомстве добавили, что в отношении задержанных был начат административный процесс. Их действиям будет дана правовая оценка.

- ГУВД Мингорисполкома предупреждает граждан, что любые действия будут пресекаться. Соблюдайте действующее законодательство и будьте благоразумны, - подчеркнули в ведомстве.

Среди задержанных оказался Сергей Миронов, который известен совей фразой «хлопотное дельце». Ему дали 30 суток ареста. Задержали и маму Сергея. Ее дело отправили на доработку.

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