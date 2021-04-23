Приглашаются все желающие: назначены общественные слушания по БелАЭС

Назначены общественные слушания по БелАЭС Фото: Павел МАРТИНЧИК

Департамент по ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси объявил о проведении общественных слушаний перед выдачей лицензии на эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС. Госатомнадзор уведомил, что общественные слушания пройдут 30 апреля с 14.00 до 19.00.

Мероприятие решили провести одновременно в нескольких точках с использованием видеоконференцсвязи, объяснив это эпидемиологической ситуацией. Основной точкой станет комплекс социально-культурного назначения и творчества молодежи в Островце, где смогут собраться до 65 участников.

Другие точки - это региональные управления МЧС всех областей и Минска, а также помещение Госатомнадзора. В каждой точке определены свои максимумы участников - 20-100 человек. Таким образом, всего в общественных обсуждениях в «гибридном» формате смогут принять участие примерно до 360 человек.

Как сообщает Госатомнадзор, основная цель мероприятия - довести до общественности информации о ходе и результатах проведения экспертизы безопасности и оценки соответствия БелАЭС лицензионным требованиям и условиям в рамках подготовки решения МЧС о выдаче лицензии.

Сообщается также, что все желающие смогут принять участие в общественных слушаниях. Для этого нужно заполнить регистрационную форму и выслать ее на электронный ящик hearings@gosatomnadzor.gov.by, затем дождаться подтверждение регистрации. Кстати, участник может запросить выступление во время общественных слушаний.

Необходимые бланки можно скачать на странице раздела об общественных слушаниях. Там же размещена программа мероприятия.

Напомним, недавно на БелАЭС доставили ядерное топливо для второго энергоблока.