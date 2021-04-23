Фотофакт. В Бресте на бело-красно-белую трубу ТЭЦ наносят красный орнамент госфлага

В Бресте на бело-красно-белую трубу ТЭЦ наносят красный орнамент госфлага. Фото: tut.by

В Бресте на бело-красно-белую трубу ТЭЦ наносят красный орнамент государственного флага.

Портал tut.by попытался выяснить в «Брестэнерго», будет ли нанесен на трубу ТЭЦ государственный флаг и не противоречит ли новая окраска нормам закона. Все дело в том, что промышленные трубы, которые являются авиационными препятствиями, должны быть обозначены строго определенным образом – белыми и красными (или же оранжевыми) горизонтальными полосами.

На вопросы в ведомстве не смогли ответить. Чуть позже комментарий «Белэнерго» повился в газете «Заря».

- На одном из объектов Брестской ТЭЦ будет нанесено изображение государственного флага. Проект данного изображения был согласован со всеми соответствующими инстанциями, в числе которых и Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций, - сообщили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Фотофакт. В Уручье скульптуру бело-красно-белого Змея Горыныча перекрасили в серый цвет.

Скульптуру покрасили в БЧБ-цвета осенью 2020 года. (подробности)

Фотофакт. Посмотрите, в какие цвета перекрасили бело-красную стелу на границе Брестской и Гомельской областей.

Помимо этого, перекрасили надпись «Лунинецкий район» и добавили гербы района, а также области. (подробности)