«Liqui Moly, Skoda Auto, Nivea, Eucerin…»: правительство установило перечень товаров, которые запрещены для ввоза и реализации в Беларуси

Правительство установило перечень товаров, которые запрещены для ввоза и реализации в Беларуси. Фото: Наталья Светлова

Совет Министров в пятницу, 23 апреля, принял постановление №240, которым запретил ввоз и реализацию в Беларуси перечень определенных товаров. В их числе оказались Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf (торговые марки Nivea, Eucerin, La Prairie, Labello, Hansaplast, Florena, «8×4», Skin Stories, Gammon, Tesa, Chaul, Coppertone, Hidrofugal, Stop The Water While Using Me). Информация опубликована на сайте Совета Министров.

- Документ был принят на основании указа президента Беларуси №128 «О применении специальных мер», которым предусматривается введение запрета на ввоз на территорию Беларуси и реализацию отдельных групп товаров, страной происхождения которых являются государства, принявшие решение о введении спецмер в отношении белорусских юридических или же физических лиц или присоединившихся к подобным мерам

В случае выявления запрещенных товаров при ввозе в Беларусь они будут подлежать обратному вывозу из страны. Если же запрещенные товары будут обнаружены в торговых объектах, на рынках, выставках, интернет-магазинах, лицам, осуществляющим торговлю, будет выдаваться предписание на запрет их реализации.

В документе указано, что постановление не будет распространяться на ввозимы на территорию Беларуси товары для личного пользования, транспортные средства, которые указаны в постановлении, зарегистрированные в государствах – членах Евразийского экономического союза, а также временно ввозимые на таможенную территорию Евразийского экономического союза транспортные средства.

- Субъекты торговли, у которых на дату вступления в силу постановления будут находится остатки запрещенных товаров, должны приостановить оптовую или же розничную торговлю этими товарами: в течение пяти рабочих дней проводят инвентаризацию их остатков и оформляют инвентаризационную опись. После этого не позднее пяти рабочих дней с даты ее составление предоставляют два экземпляра в налоговую инспекцию по месту постановки на учет и в течение 60 календарных дней обеспечивают маркировку остатков запрещенных товаров специальными контрольными знаками, которые наносятся на потребительскую упаковку, - проинформировали в пресс-службе правительства.

И добавили, что после маркировки можно будет продолжить реализацию товаров. Лица, которые нарушат данный запрет, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.

Установленный перечень запрещенных товаров действителен в течение шести месяцев.

Напомним, что бренд Nivea, Skoda и Liqui Moly отказались выступать в качестве спонсоров, если чемпионат мира по хоккею пройдет в Минске

